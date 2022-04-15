Güneş fırtınası ile ilgili NASA'dan yapılan açıklama sonrası konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Güneş fırtınasının iletişim araçlarını etkileyebileceği konuşuluyor. Ayrıca 40 derece enleminde bulunan noktalarda kısa ölçekli kutup ışığı görülebilir. Peki Güneş fırtınası nedir, etkileri nelerdir? Güneş fırtınası saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Jeomanyetik fırtına ya da bilenen ismiyle Güneş fırtınası, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime giren bir güneş rüzgarı şok dalgası ve veya manyetik alan bulutunun neden olduğu, Dünya'nın manyetosferinin geçici olarak bozulması olayıdır.

Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana gelir. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar yayılmaktadır. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.

GÜNEŞ FIRTINASININ ETKİLERİ NELERDİR?

NASA verilerini inceleyen uzmanlar telefonlar ve uyduların Güneş Fırtınası nedeniyle zarar görebileceği uyarısını yaptı.

Güneş fırtınaları haberleşme ve GPS uydularının çalışmalarını, kutuplara yakın bölgelere sefer yapan uçaklarla telsiz bağlantılarını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, şiddetli bir fırtınanın Dünya'daki elektrik ve iletişim ağlarını bile çökertebileceğini kaydediyor. Ancak Dünya'ya yaklaşmakta olan Güneş fırtınası orta derecede bir kuvvete sahip. Bu nedenle cihazların fazla etkilenmesi beklenmiyor.

GÜNEŞ FIRTINASI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Güneşten yayılan çok miktarda plazmanın 15 Nisan sabah saatlerinden itibaren Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

Türkiye 36 42 kuzey enlemlerinde bulunuyor. Güneş Fırtınası Türkiye'ye sabah saatlerinde ulaşacak.

Bu nedenle kutup ışıkları olarak bilinen fenomenin görülmesi çok düşük bir ihtimal. Güneş fırtınası ABD'de ise havanın karanlık olduğu saatlere denk geliyor. Bu nedenle New York çevresinde kutup ışığının görülebileceği ifade edildi.