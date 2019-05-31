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Güneş Harekatı'na ismi verilen şehit kızları: Bizi babasız bırakan hainlerin sonu geldi

Şehit Kasım Aksoy’un kızları Güneş ve Zeliha Aksoy: Hainlerin sonu geldi. Yaşasaydı bayramı babamızla geçirirdik. Pençe Harekâtı bizlere bayram hediyesi oldu.

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Şırnak'ta 7 Ekim 2007'de terör örgütü PKK'lılar tarafından düzenlenen saldırıda terhisine 20 gün kala 12 arkadaşı ile birlikte şehit düşen Piyade Onbaşı Kasım Aksoy'un Şanlıurfa'daki cenazesinde amcalarının kucağında yalın ayak ve yırtık çorapla görüntülenen kızları Güneş ve Zeliha büyüdü.
 
Aksoy'un şehit düşmesinin hemen ardından 21 Şubat 2008'de Kuzey Irak'a Aksoy'un kızı Güneş'in ismi verilen operasyon düzenlendi. Güneş Harekâtı'ndan sonra en kapsamlı operasyon olan Pençe Harekâtı sürerken, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşayan şehit kızları Güneş (15) ve Zeliha (14) Aksoy duygularını SABAH'a anlattı. Pençe Harekâtı'nı haberlerde izlediklerinde çok mutlu olduklarını anlatan Güneş Aksoy şöyle konuştu: "İnşallah bu hainlerin sonu geldi. Bizim gibi birçok insanı babasız bıraktı. Yaşasaydı bayramı babamızla geçirirdik. Şimdi mezarını ziyaret etmekle yetineceğiz. Allah teröristlerin belasını versin. Babamız yok ama devletimiz, amcalarımız var, sağ olsun. Okuyup vatanımıza milletimize faydalı olmak istiyoruz. Teröristlerin kökü kazınana kadar operasyonların devam etmesini istiyoruz. Allah vatanımıza milletimize ordumuza yardımcı olsun. En büyük arzum okulumu bitirip komutan olmak ve babamın şehit düştüğü yerde görev yapmak istiyorum."
 
BAYRAM HEDİYESİ
Zeliha Aksoy ise, "Bayram öncesi yapılan bu harekat bizleri ve şehit yakınlarını çok sevindirdi, bayram hediyesi oldu. Okuyup öğretmen olmak istiyorum" diye konuştu. Eşi şehit olunca kızlarına hem annelik hem babalık yapan Fatma Aksoy, "Güneş 9'uncu, Zeliha 7'nci sınıfta. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, bize ev aldılar. Bu operasyonlarla teselli buluyoruz. Allah kimseyi babasız ve eşsiz bırakmasın" dedi.
 
(Sabah)

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