20 Nisan 2020 Pazartesi 12:52 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 12:52

Yaz sıcakları yaklaştıkça görülmeye başlayan güneş ışınlarının koronavirüs açısından olumlu etkileri merak edilmeye başlandı. Havaların ısınmasıyla birlikte güneş kendisini iyiden iyiye göstermeye başladı. Vatandaşlar, Güneş koronavirüsü öldürür mü? Güneş ışınları ve sıcaklık koronavirüsü yok eder mi? sorularının cevaplarını merak ediyor. Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı KBB uzmanı Profesör Doktor Burak Çakır canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. İşte güneşin koronavirüsü öldürüp öldürmediği sorusunun yanıtı

Çin'in Vuhan kentinde başlyarak tüm dünyaya yayılan korona virüsü, Türkiye'de de can almaya devam ediyor. Her geçen gün endişeleri arttırdığı koronavirüs salgını ile ilgili merak edilenler arasında güneş ışınlarının koronavirüsü yok etme olasılığı. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar, güneş koronavirüsü öldürür mü? sorusunu sıklıkla araştırmaya başladı. Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı KBB uzmanı Profesör Doktor Burak Çakır canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı.

Bugüne kadar Türkiye'de 2 bini aşan ölüme neden olan koronavirüs hakkında bulaştırma riski olan şeyler merak edilir oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yaz aylarında sıcakların artmasıyla birlikte virüsün etkisinin azalmasını beklediğini açıklamıştı.

GÜNEŞ KORONAVİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı KBB uzmanı Profesör Doktor Burak Çakır, güneşin koronavirüs üzerindeki etkisi hakkında soruları yanıtladı.

İşte Prof. Dr. Burak Çakır'ın o açıklaması: Güneş, ultraviyole ışınlarıyla dünyamızda inanılmaz bir etkiye sahip. Ülkemiz de müthiş bir güneş ülkesi, ultraviyole güneş ışınları değdiği yerde virüsleri yok etme gücüne sahip. Güneş ışınları sıcaklığı 60 dereceye kadar çıkarabiliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte koronavirüs salgını açısından güneşin çok büyük bir faydası olacaktır.

ABD'DEN DE BENZER AÇIKLAMA

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'den açıklama geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS), yaptığı deneyler neticesinde koronavirüs (Covid-19) yüksek sıcaklığa dayanamadığı ve güneş ışığıyla ölebildiği açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'den açıklama kritik bir açıklama geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS), koronavirüs üzerinde yaptığı deneylere ait raporlar basına sızdı. Raporlara göre, yüksek sıcaklık ve güneş ışığı, yüzeylerde ya da mikrodamlacıklar içerisinde bulunan koronavirüsün hızlıca ölmesine neden oluyor. Söz konusu durumun yaz aylarının yaklaşmasıyla insanlarda umuda neden olurken; DHS yetkilileri bu raporlardaki deneylerin henüz tam olarak kanıtlanmadığını belirtti.

'HENÜZ BİLİMSEL OLARAK KANITLANMADI'

DHS yetkilisi, raporlarda elde edilen verilerin henüz kanıtlanmadığını vurgulayarak, "Departman COVID-19 ile mücadeleye kendisini adamış durumda ve Amerikan halkının sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğidir. Politika olarak, sızdırılmış olduğu iddia edilen belgeler hakkında yorum yapamaz. Henüz değerlendirmesi yapılmayan veya titiz bilimsel deneylere tabi olmayan bir belgeye dayanarak, spekülasyon yapmak, sonuç çıkarmak veya farkında olmadan halkı etkilemeye çalışmak sorumsuz olacaktır" ifadelerini kullandı.

SICAKLIĞIN VİRÜSE ETKİSİ VAR MI?

Koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı günden bugüne kadar çok sayıda bilim insanı, virüsün yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla etkisini kaybedeceğini belirtmişti. Bazı bilim insanları ise hava sıcaklığının virüse etki edip etmediğine ilişkin henüz 'bilimsel bir vurgu' olmadığını ileri sürdü.

Salgının merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devleri İç Güvenlik Bakanlığı salgına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD İç Güvenlik Bakanlığı DHS'nin yaptığı deneyler neticesinde yeni tip adıyla Covid-19 virüsünün yüksek sıcaklığa dayanamadığı ve güneş ışığı ile ölebildiği açıklandı.

DHS'nin yaptığı deneyler neticesinde corona virüsün yüksek sıcaklığa dayanamadığı ve güneş ışığı ile ölebildiği açıklandı. Bu açıklamanın ardından akıllara sıcaklığın koronavirüsle ilişki var mı, nedir gibi pek çok soru geldi. Öte yandan henüz bilimsel olarak kanıtlanmasa da yayınlanan rapora göre; güneş ışığı ve yüksek sıcaklık sayesinde yüzeylerdeki ya da mikrodamlacıklar içinde bulunan koronavirüs hızlıca ölebiliyor.