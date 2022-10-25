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Güneş tutulması canlı izle 2022! NASA güneş tutulması (Solar Eclipse live) canlı yayını izle!

Güneş tutulması canlı izlemek isteyenler NASA'nın yayınına akın ediyor. Ay'ın Güneş ve Dünya'nın arasına girmesiyle oluşan doğa olayı parçalı güneş tutulması, Ankara'dan da gözlemleniyor. Twitter üzerinden yapılan canlı yayın ile tutulmayı izlemek mümkün olacak. Güneş tutulması canlı izle 2022!

25 Ekim 2022 Salı 13:10 - Güncelleme:
Güneş tutulması canlı izle 2022! NASA güneş tutulması (Solar Eclipse live) canlı yayını izle!
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2022 yılının ikinci güneş tutulması başladı. En büyük doğa olaylarından olan güneş tutulması ülkemizden de izlenebilecek. Öte yandan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, güneş tutulmasını canlı yayınlıyor. Güneş tutulması canlı izlemek için haberimizdeki NASA güneş tutulması Youtube (Solar Eclipse live) canlı yayınına tıklamanız yeterli. Güneş tutulması canlı izle 2022!

Güneş tutulması başladı. Türkiye'den de görülebilecek olan tutulmayı izlemek isteyenler için Anadolu Ajansı tarafından canlı yayın yapılıyor.

GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE 2022!

Güneş tutulmaları veya diğer güneş olayları sırasında güneşi gözlemlemek için özel filtreler kullanılması göz sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Tutulma sırasında güneşi gözlemlemek için özel filtreler kullanılması göz sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Türkiye saati ile 12.40 - 15.05 arasında meydana gelecek olan bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de meydana gelecek ve tüm tutulma yaklaşık 3 saat sürecek.

İLLERE GÖRE GÜNEŞ TUTULMASI'NIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ

25 Ekim 2022 Güneş Tutulması için saatler ve örtülme oranları şu şekilde olacak:

İstanbul'da tutulma 12.34'te başladı. Maksimum örtülme oranı yüzde 38 olacak ve 13.47'de meydana gelecek. Tutulma 14.59'da sona erecek.

Ankara'da tutulma 12.40'ta başladı. Maksimum örtülme oranı yüzde 42 olacak ve 13.55'te meydana gelecek. Tutulma 15.08'de sona erecek.

Adana'da tutulma 12.48'de başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 41 olacak ve 14.03'te meydana gelecek. Tutulma 15.16'da sona erecek.

İzmir'de tutulma 12.37'de başladı. Maksimum örtülme oranı yüzde 32 olacak ve 13.49'da meydana gelecek. Güneş Tutulması, İzmir'de 14.59'da sona erecek.

Çanakkale'de tutulma 12.33'te başladı. Maksimum örtülme oranı yüzde 33 olacak ve 13.45'te meydana gelecek. Tutulma 14.55'de sona erecek.

Erzurum'da tutulma 12.49'da başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 52 olacak ve 14.07'de meydana gelecek. Tutulma 15.21'de sona erecek.

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