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Güney Afrika'da diplomasi trafiği! Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile bir araya gelerek, ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 19:27 - Güncelleme:
Güney Afrika'da diplomasi trafiği! Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Çinli mevkidaşı Vang, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.

Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alınırken işbirliği imkanları da değerlendirildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, son dönemdeki uluslararası gelişmeler çerçevesinde küresel güvenlik konuları da değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, uluslararası istikrara yönelik tehditlere dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı mesajı: Kapsamlı bir barış sürecinin başlatılması gerekiyor

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, İRLANDA BAŞBAKAN YARDIMCISI HARRİS İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Bakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile bir araya geldi.

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