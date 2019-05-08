Güney Afrika'da halk sandık başında

Güney Afrika'da yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayan oy verme işlemleri saat 21.00'e (TSİ 22.00) kadar sürecek.

Toplam 26,7 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, oylar 9 eyalette kurulan yaklaşık 22 bin sandıkta kullanılıyor. Seçim sonuçları ise sandıkların kapatılmasının ardından iki gün içinde belli olacak.

Seçimlerde 48 siyasi parti yarışırken, 25 yıldır iktidarda bulunan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) başta olmak üzere Demokratik İttifak (DA) ve Ekonomik Özgürlük (EFF) partileri, kamuoyu yoklamalarında öne çıkıyor.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından, belirlenen ulusal parlamento üyeleri devlet başkanını seçecek.

Anayasaya göre, devlet başkanı 5 yıl için belirlenirken, en fazla iki dönem görev yapabiliyor.