15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1889
  • 6,936
  • 256.493
  • 89.936
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Güney Afrika'da halk sandık başında

Güney Afrika'da halk ulusal parlamento üyeleri, eyalet valileri ve eyalet meclis üyeleri seçimi için oylarını kullanmaya başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güney Afrika'da yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayan oy verme işlemleri saat 21.00'e (TSİ 22.00) kadar sürecek.
 
Toplam 26,7 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, oylar 9 eyalette kurulan yaklaşık 22 bin sandıkta kullanılıyor. Seçim sonuçları ise sandıkların kapatılmasının ardından iki gün içinde belli olacak.
 
Seçimlerde 48 siyasi parti yarışırken, 25 yıldır iktidarda bulunan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) başta olmak üzere Demokratik İttifak (DA) ve Ekonomik Özgürlük (EFF) partileri, kamuoyu yoklamalarında öne çıkıyor.
 
Seçimlerin tamamlanmasının ardından, belirlenen ulusal parlamento üyeleri devlet başkanını seçecek.
 
Anayasaya göre, devlet başkanı 5 yıl için belirlenirken, en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

Kedinin bir anda saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş atıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bayrampaşa Otogarı taşınacak mı?

Bayrampaşa Otogarı taşınacak mı?

Mahkemenin kararını duyunca gözyaşlarına boğuldu

Mahkemenin kararını duyunca gözyaşlarına boğuldu

Birçok hastalığı iyi geliyor... Kilosu 600 TL

Birçok hastalığı iyi geliyor... Kilosu 600 TL

Silahlar ABD yerine Rusya ve Çin'den alınacak

Silahlar ABD yerine Rusya ve Çin'den alınacak

Devlet Bahçeli'den 'Abdullah Gül' açıklaması

Devlet Bahçeli'den 'Abdullah Gül' açıklaması

Mayıs ayı otomobil kampanyaları dikkat çekiyor!

Mayıs ayı otomobil kampanyaları dikkat çekiyor!

Kocaeli’de vahşet! Bu halde bulundu…

Kocaeli’de vahşet! Bu halde bulundu…

Başörtülülere hakaret etmişti... Flaş gelişme

Başörtülülere hakaret etmişti... Flaş gelişme
 

POPÜLER HABERLER

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

Ege'de nefes kesen anlar... Askerler tek tek indi

Ege'de nefes kesen anlar... Askerler tek tek indi

Game of Thrones'ta 'Rhaegal' böyle öldürülmüş!

Game of Thrones'ta 'Rhaegal' böyle öldürülmüş!

En fazla koruyucu aile İstanbul'da! Türkiye'nin aile istatistikleri açıklandı...

En fazla koruyucu aile İstanbul'da! Türkiye'nin aile istatistikleri açıklandı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA