Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'ndan Orta Doğu çağrısı

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Ortak Bildirisi'nde Orta Doğu'da derhal ateşkesle tüm saldırılara son verilmesi ve insani yardım erişiminin sağlanması çağrısı yapıldı.

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Ortak Bildirisi'nde Orta Doğu'daki BM Şartı ve uluslararası insancıl hukuk ilkeleri ihlalleri şiddetle kınandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu üçüncü toplantısında, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi ile bölgesel kalkınma konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığından, İstanbul'da düzenlenen 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformunun üçüncü toplantısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı.

Bölgesel sahiplenme anlayışıyla, Güney Kafkasya'da karşılıklı yarar temelinde çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan bu platformun üçüncü toplantısında, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine ve bölgesel kalkınmaya ilişkin konular ele alındı.

Somut projeler yoluyla bölgesel işbirliğinin derinleştirilmesi üzerinde fikir alışverişinde bulunulan toplantının sonunda ortak bildiri kabul edildi.

Ortak bildiride, bölgesel ekonomik işbirliğinin ülkeler arası güven tesisi ile refah ve istikrara olan katkıları vurgulanırken, ulaştırma, iletişim, ticaret, enerji, yatırım ve bağlantısallık alanlarındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirme konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Bildiride ayrıca, bölgede barışın ve istikrarın diyalog yoluyla sağlanmasının önemi vurgulandı.

Konuk bakanlar, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla bölge ülkeleriyle çalışmaya devam edeceği belirtildi.