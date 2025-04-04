Rum basınında yer alan haberlere göre Dimitiru, yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs'ın büyük bir kuraklık sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve Rum hükümetinin bir an önce önlem alması gerektiğini belirterek, "Kıbrıs'ta ya susuzluk yaşanacak ya da Türkiye'ye bağlı kalınacak."ifadesini kullandı.

GKRY Temsilciler Meclisi Başkanı ve DİSİ Genel Başkanı Annita Dimitiru, kuraklık ve içme suyu sıkıntısı için Ulusal Konsey'in bir an önce toplanmasını istediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Su sorunu, gün geçtikçe bir ulusal güvenlik sorununa dönüşüyor. Bu konuda acil önlem alınması gerek. Bu vurdumduymazlık devam ederse şu stratejik çıkmazla karşı karşıya kalacağız. Ya susayacağız ya da Türkiye'ye bağlı kalacağız."

BAE'DEN YARDIM İSTENECEK

Rum basınında çıkan haberlere göre, Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Dimitiru'nun su ile ilgili açıklamalarından sonra GKRY Tarım Bakanı Maria Panayotu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye giderek su konusunda yardım istedi.

Fileleftheros gazetesinin "Su sorununa Abu Dabi aracılığıyla çözümler" başlığıyla yayımladığı haberinde, son 3 yıldır kronik hale gelen su sorununa çare için Panayotu'nun, BAE Ulusal Enerji Şirketiyle (TAQA) mobil deniz suyu artıma birimlerinin Güney Kıbrıs'a yerleştirilmesini talep edeceği kaydedildi.

KURAKLAŞAN GKRY CİDDİ SU SORUNU YAŞIYOR

GKRY'de son yıllarda azalan yağışlar, iklimsel değişiklikler ve yer altı sularının çekilmesinden dolayı içme suyu ve tarım alanlarının sulanması konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

Ülkede 290 milyon metreküp toplam su depolama imkanı bulunan baraj ve göl rezervuarlarına rağmen yağışların azalmasından dolayı yaz ayları için yeterli su depolanamıyor.

GKRY'de deniz suyunun arıtılması ve Yunanistan'dan tanker gemilerle su getirilmesine rağmen, bu önlemlerin içme ve tarım alanında kullanılan su ihtiyacını karşılamaya yetmediği bildiriliyor.

Rum kesiminde 2008 yılından beri içme ve tarım suyunda yaz aylarında planlı kesintiler uygulanıyor.