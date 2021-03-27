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Güney Kıbrıs'taki camiye çizilen haç ve ırkçılık içerikli yazılar silindi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentinde aşırı sağcı bir grup tarafından Piskobu Camisi'ne sprey boyalarla haç resmi çizilip, 'Türklere ölüm' yazıları tepkiler üzerine silindi.

DHA27 Mart 2021 Cumartesi 16:25 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 16:25
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Yunanistan'ın 25 Mart Bağımsızlık Günü kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde aşırı sağcı bir grup tarafından Piskobu Camisi'ne sprey boyalarla haç resmi çizilip, "Türklere ölüm" yazıları tepkiler üzerine silindi. Eski haline dönen Piskobu Camisi'ne ait yeni görüntülere Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı. Aşırı sağcı grup Piskobu Camisinin duvarlarına mavi sprey boya ile haç çizerek, "Bütün Türklere ölüm, 1821" yazmıştı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen sert tepkiler üzerine Piskobu Camisi'ne sprey boyalarla çizilen haç resimleri ve tehdit içerikli yazılar Rum Kesimi makamlarının talimatıyla temizlendi. Olaya başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Dışişleri Bakanlığı yanı sıra bir çok sivil toplum kuruluşu tarafından da tepki gösterilmişti.

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