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Güney Kıbrıs'tan Türkiye açıklaması: Diyaloğun başlaması önemli

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Fransa'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, 'Türk hükümetiyle diyaloğun kademeli olarak başlamasının önemli olduğunu düşünüyorum' dedi.

IHA27 Mart 2025 Perşembe 22:52 - Güncelleme:
Güney Kıbrıs'tan Türkiye açıklaması: Diyaloğun başlaması önemli
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Ukrayna İçin Barış ve Güvenlik" konulu toplantı marjında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

"DİPLOMASİ OLMADAN KARŞILAŞTIĞIMIZ SORUNLARA, ZORLUKLARA ÇÖZÜM BULUNAMAZ"

Görüşmenin ardından Hristodulidis yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile bölgemizdeki gelişmeler hakkında daha detaylı bir diyaloğumuz oldu. Tüm taraflarca dile getirilen şey, var olan, ortaya çıkan her türlü görüş ayrılığını çözecek bir diyaloğa ihtiyaç duyulduğudur. Diyalog olmadan, diplomasi olmadan karşılaştığımız sorunlara, zorluklara çözüm bulunamaz" dedi.

"BU TARTIŞMANIN YAPILMASINI ÖNEMLİ BULUYORUM"

Hristodulidis ayrıca, "Türk hükümetiyle diyaloğun kademeli olarak başlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte bu tür konferanslar bağlamında bile başarılması kolay olmayan bir şeydi ve bu tartışmanın yapılmasını önemli buluyorum" ifadelerini kullandı.

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