  • Güney Kore Devlet Başkanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Güncel

Güney Kore Devlet Başkanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı.

24 Kasım 2025 Pazartesi 16:43
Güney Kore Devlet Başkanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Lee'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lee'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Lee'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Lee, merdivenlerde Türkiye ve Güney Kore bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE LEE İKİLİ GÖRÜŞMEYE GEÇTİ

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Lee, heyetler arası görüşmenin ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından Erdoğan ve Lee resmi yemeğe iştirak edecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

