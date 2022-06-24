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Güncel

Güney Kore'den ''Türkiye'' kararı!

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ilgili yazışma ve açıklamalarda bugünden itibaren 'Turkey' yerine 'Türkiye' ifadesini kullanacağını duyurdu.

AA24 Haziran 2022 Cuma 16:54 - Güncelleme:
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Yonhap Haber Ajansı'nın Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Bakanlık bugünden itibaren resmi olarak "Türkiye" ifadesini kullanmaya başlıyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesindeki "Turkey" yazan kısımlar "Türkiye" olarak değiştirilirken Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Orta Avrupa ve İş Organizasyonu tablosundaki "Turkey" kısmı da "Türkiye" olarak güncellendi.

Bakanlık ayrıca, "Dışişleri Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Uygulama Yönetmelikleri"nde "Turkey" ifadesini içeren mevcut teşkilat yönetmeliklerini de revize etmeyi planladığını ancak düzenlemelerin revize edilmesinin biraz zaman alacağını aktardı.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği de internet sitesindeki "Turkey" ifadesini "Türkiye" olarak değiştirdi.

Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

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