Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğinden Kore Savaşı'na katılan gazi ve şehitlerin ailelerine ''Barış Madalyası''

AA 13 Haziran 2021 Pazar 11:05 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 11:13

Büyükelçi Lee, AA muhabirine, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğince Kore Savaşı'na katılan gazi ve şehit yakınlarına verilen "Barış Madalyaları" projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güney Kore ve Türkiye'nin uzun bir geçmişinin olduğunu belirten Lee, "Kore Savaşı, aralarındaki en önemli olay olarak iki ülke arasındaki siyaset, ekonomi, kültür ve çok kapsamlı ilişkilerinin gelişmesine temel teşkil etmiştir. Ben de dahil bütün Kore halkı, Türk Kore gazilerinin fedakarlıkları ve katkıları için her zaman minnettardır." ifadesini kullandı.

Lee, bu projeyle madalyaları Kore gazilerinin akrabalarına vereceklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Bu proje, genç yaşta savaşa katılarak şehit düşen, bu nedenle de aile kuramamış veya çocukları olmayan gaziler ile akrabalıkları doğrulanan kişilerin tespit edilip, gazi yerine vekil olarak madalyaların teslim edileceği bir projedir. Ayrıca ailedeki bir büyüğün savaşa katılıp şehit olduktan sonra manevi miras adına ellerinde hiçbir eşyası bulunmayan akrabalarına, gazinin kutsal fedakarlığını yad etmek ve teşekkür etmek amaçlıdır."

- "Büyükelçi olarak en önemli görevlerimden biri yaşayan Kore gazileriyle ilgili projeler yürütmek"

Hayatta kalan Kore gazilerinin çoğunun madalyalarını aldığını vurgulayan Lee, kırsalda yaşayan ve farklı nedenlerle temasa geçilemediği için madalya almadıkları doğrulanan kişilere ise yerel ziyaretler ve diğer etkinliklerde bu madalyaları teslim ettiklerini anlattı.

Lee, Kore Savaşı'na katılan gazilere ve şehit ailelerine yönelik "Barış Madalyaları" projesi hakkında "Barış Madalyası, Kore Savaşı gazilerine verilen bir madalyadır ve 1975'ten bu yana Kore'yi ziyaret eden gazilere verilmekteyken, 2011'den beri Kore'yi ziyaret edemeyen gazilere de yerel etkinliklerde verilmektedir." diye konuştu.

Projenin haziran başından beri tanıtımını yaptıklarını, Büyükelçilik internet sitesi, sosyal medya, Kore Kültür Merkezi aracılığıyla ilan verdiklerini dile getiren Lee, "Anadolu Ajansının da 'Barış Madalyası' alamayan Kore gazileri ve akrabalarını bulmamız konusunda desteklerini beklemekteyiz." dedi.

Lee, Kasım 2020'de Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi olarak atandığını hatırlatarak "Büyükelçi olarak en önemli görevlerimden biri yaşayan Kore gazileriyle ilgili projeler yürütmek." ifadesini kullandı.

Geçen ay Hatay'dan bir mektup aldığına değinen Lee, "Büyük amcasının Kore Savaşı'nda şehit düştüğünü ve onu hatırlatan bir şey olmadığı için yardımımızı istediğini yazıyordu. Mektubu okuduktan sonra Kore Büyükelçiliği olarak nasıl yardım edebileceğimizi düşünürken, bu projeye başlamış olduk." diye konuştu.

Kore Savaşı'nda şehit düşen yakını olan ve Barış Madalyası almak isteyenler, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğine ulaşması, başvuruda bulunmak isteyenlerin ilgili kurumlardan alınacak yakınının şehit olduğunu gösteren belge ile iletişim bilgilerini 30 Haziran'a kadar "turkey@mofa.go.kr" elektronik posta adresine göndermeleri gerekiyor.