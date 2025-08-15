İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2025 Cuma / 21 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9014
  • EURO
    47,9166
  • ALTIN
    4385.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Güney Marmara'da fırtına engeli: Feribot seferlerine zorunlu ara
Güncel

Güney Marmara'da fırtına engeli: Feribot seferlerine zorunlu ara

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara ile Güney Marmara Adalar hattında 16 Ağustos tarihli feribot seferleri yapılamayacak.

AA15 Ağustos 2025 Cuma 23:11 - Güncelleme:
Güney Marmara'da fırtına engeli: Feribot seferlerine zorunlu ara
ABONE OL

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, 16 Ağustos Cumartesi Narlı-Marmara hattında, Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30, Marmara'dan 11.00 ve 17.45, Narlı-Balıklı-Avşa hattında Narlı'dan 12.30, Balıklı'dan 13.00 ve 15.45, Avşa'dan 14.30, Güney Marmara Adalar hattında Marmara'dan saat 16.00, Avşa'dan 16.45, Balıklı'dan 17.45, Erdek'ten saat 19.15 kalkışlı tüm seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Avşa'dan saat 06.00 seferinin saatine uygun yapılacağı, Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin ise Balıklı, Marmara ve Avşa Adası şeklinde gerçekleştirileceği belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Fırtına camları yerinden söktü! O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.