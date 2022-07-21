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Güneydoğu'da üretildi dünyaya satıldı: 6 ayda 919 milyon 584 bin dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki halı üreticilerinin yılın ilk yarısındaki ihracatı 919 milyon 584 bin dolar oldu.

AA21 Temmuz 2022 Perşembe 10:28 - Güncelleme:
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Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, yazılı açıklamasında, bölgenin haziran ayı halı ihracatının 147 milyon 933 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Bütün sektörlerde olduğu gibi halı sektöründe de küresel sorunlarla karşılaşıldığını ve çözümü için çalışmaların yapıldığını anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Halı sektörünün en büyük pazarlarından birisi olan Suudi Arabistan'a yönelik iki ülke arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından diğer sektörler gibi yeniden halı sektörümüzün de sevkiyatı başlamıştır. Bu pazar sektörümüz için büyük önem taşımaktadır. Önümüzdeki dönemlerde Suudi Arabistan pazarlarında eski parlak günlerimize yeniden kavuşacağımıza inanıyor, yenilikçi ürünlerimizle bu pazardaki etkinliğimizi artırmayı planlıyoruz."

Kaplan, Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki halı ihracatının yüzde 67,8'inin bölgeden karşıladığını aktardı.

Yılın ilk 6 ayında 148 ülkeye halı gönderdiğini belirten Kaplan, "Halıcılarımız yılın ilk yarısında 919 milyon 584 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. Ülke grupları bazında değerlendirdiğimizde en fazla ihracatımız 336 milyon 669 bin dolarla ABD, 176 milyon 78 bin dolarla Orta Doğu ve 154 milyon 215 bin dolarla Avrupa ülkelerine yapılmıştır." bilgisini verdi.

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