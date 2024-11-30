Güngören'de çöken bina, iş makineleri ile yıkıldı

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binanın üst kısmında dün çökme meydana gelmişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sonrasında 2 kişi göçük altında kalırken, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından 1 kişi göçük altından çıkarılmıştı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI 21 SAATTİR SÜRÜYOR

Göçük altında kalan diğer işçiyi arama çalışmaları devam ederken, işçiye ulaşmak için binanın ön tarafı iş makineleri ile yıkıldı. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 21 saattir itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor. Gece boyunca devam eden çalışmalar günün aydınlanması ile devam etti. Öte yandan çalışmalar havadan görüntülendi.