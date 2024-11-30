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Güncel

Güngören'de çöken bina, iş makineleri ile yıkıldı

Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binada meydana gelen çökme sırasında göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. 21 saattir süren kurtarma ve bina yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

IHA30 Kasım 2024 Cumartesi 10:42 - Güncelleme:
Güngören'de çöken bina, iş makineleri ile yıkıldı
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İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binanın üst kısmında dün çökme meydana gelmişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sonrasında 2 kişi göçük altında kalırken, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından 1 kişi göçük altından çıkarılmıştı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI 21 SAATTİR SÜRÜYOR

Göçük altında kalan diğer işçiyi arama çalışmaları devam ederken, işçiye ulaşmak için binanın ön tarafı iş makineleri ile yıkıldı. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 21 saattir itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor. Gece boyunca devam eden çalışmalar günün aydınlanması ile devam etti. Öte yandan çalışmalar havadan görüntülendi.

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