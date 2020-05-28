Güngören'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Güngören cuma namazı kılınacak camiler

Güngören'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Güngören'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Güngören cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Güngören için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Güngören ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Güngören ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.GÜNGÖREN'DE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.GÜNGÖREN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Akıncılar
Beyazgül
Birlik Camii
Davutpaşa Bircan Eresin Camii
Fetih Camii
Gençosman Camii
Güneştepe Mh.Kuba Camii
Hüseyin Kocacık Y.S. Camii
Haznedar Kuyulu Camii
Haznedar Merkez Camii
Hz.İbrahim Camii
Köyiçi Merkez Camii (Aliya İzzet Begoviç Parkı)
Maraşal Çakmak Camii
Mehmet Akif Camii
Merter Mescidi Nurani
Tavşanoğlu Mescidi
Merter İnce Minare Camii
Merter Veysel Karani Camii
Mevlana Camii
Metin Şar Camii (15 Temmuz Şehitler Parkı)
Nur Ahmet Camii
Osman Nuri Özbek Camii
Sancaktepe Camii
Siteler Camii
Sultan Fatih Camii
Söğütlü Yayla Camii
Tozkoparan Camii
Tozkoparan Uhut Camii
Yeşil Camii
Yıldız Davutpaşa Kampüs CamiiİLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER