Güngören'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Güngören cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 18:08 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 18:08

Güngören'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Güngören'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Güngören cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Güngören için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Güngören ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Güngören ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

Akıncılar

Beyazgül

Birlik Camii

Davutpaşa Bircan Eresin Camii

Fetih Camii

Gençosman Camii

Güneştepe Mh.Kuba Camii

Hüseyin Kocacık Y.S. Camii

Haznedar Kuyulu Camii

Haznedar Merkez Camii

Hz.İbrahim Camii

Köyiçi Merkez Camii (Aliya İzzet Begoviç Parkı)

Maraşal Çakmak Camii

Mehmet Akif Camii

Merter Mescidi Nurani

Tavşanoğlu Mescidi

Merter İnce Minare Camii

Merter Veysel Karani Camii

Mevlana Camii

Metin Şar Camii (15 Temmuz Şehitler Parkı)

Nur Ahmet Camii

Osman Nuri Özbek Camii

Sancaktepe Camii

Siteler Camii

Sultan Fatih Camii

Söğütlü Yayla Camii

Tozkoparan Camii

Tozkoparan Uhut Camii

Yeşil Camii

Yıldız Davutpaşa Kampüs Camii