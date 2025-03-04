Güngören'de korkunç olay! Çocuklar bebek cesedi buldu

Akşam saatlerinde, Güneştepe Mahallesi Alpaslan Sokak'ta bulunan arsada oyun oynayan çocuklar, üzeri taşla örtülmüş halde bebek cesedi buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 6 aylık olabileceği tahmin edilen bebek için polis ekipleri inceleme başlattı.

Bebeğin anne ve babası olduğu öne sürülen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Bebeğin cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.