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Güngören'de korkunç olay! Çocuklar bebek cesedi buldu

İstanbul Güngören'de, akşam saatlerinde boş bir arsada oyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu.

AA4 Mart 2025 Salı 21:45 - Güncelleme:
Güngören'de korkunç olay! Çocuklar bebek cesedi buldu
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Akşam saatlerinde, Güneştepe Mahallesi Alpaslan Sokak'ta bulunan arsada oyun oynayan çocuklar, üzeri taşla örtülmüş halde bebek cesedi buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 6 aylık olabileceği tahmin edilen bebek için polis ekipleri inceleme başlattı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bebeğin anne ve babası olduğu öne sürülen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Bebeğin cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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