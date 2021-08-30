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Güngören'de parkta silahlı saldırı

Güngören 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda , kimliği belirsiz 2 kişi kovaladıkları Mehmet Emin İpek'i silahla bacağından vurdu. İpek, hastaneye kaldırıldı.

DHA30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:06 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:06
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Olay, dün saat 22.30 sıralarında Güngören Haznedar 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirlenemeyen 2 kişi park içerisinde kovaladıkları Mehmet Emin İpek'e silahla ateş açtı. İpek'in bacağına 7 kurşun isabet etti. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Emin İpek, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, park çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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