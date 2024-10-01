Güngören'de sokak ortasında silahlı saldırı: Alacak verecek meselesinde kan aktı

Olay, saat 13.10 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan T.T., husumetlisi tarafından caddede bir süre takip edildi.

Husumetli olan kişi silahıyla T.T.'ye arkadan yaklaşarak ateş etmeye başladı. T.T., vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken seken kurşunlar kaldırımda yürüyen iki kişinin bacağına isabet etti. Şüpheli saldırının ardından olay yerinden kaçarken çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan T.T. ve diğer yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelmesi devam ederken kaçan şüpheli için arama çalışması devam ediyor.