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Güngören'de sokak ortasında silahlı saldırı: Alacak verecek meselesinde kan aktı

İstanbul Güngören'de silahlı saldırgan aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen husumetlisini cadde ortasında silahla vurdu. T.T. ağır yaralanırken seken kurşunlar caddeden geçen 2 kişiye daha isabet etti. Şüpheli kaçarken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA1 Ekim 2024 Salı 19:34 - Güncelleme:
Güngören'de sokak ortasında silahlı saldırı: Alacak verecek meselesinde kan aktı
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Olay, saat 13.10 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan T.T., husumetlisi tarafından caddede bir süre takip edildi.

KALDIRIMDA YÜRÜYEN İKİ KİŞİNİN BACAĞINA KURŞUN İSABET ETTİ

Husumetli olan kişi silahıyla T.T.'ye arkadan yaklaşarak ateş etmeye başladı. T.T., vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken seken kurşunlar kaldırımda yürüyen iki kişinin bacağına isabet etti. Şüpheli saldırının ardından olay yerinden kaçarken çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan T.T. ve diğer yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelmesi devam ederken kaçan şüpheli için arama çalışması devam ediyor.

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