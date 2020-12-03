İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Aralık 2020 Perşembe / 17 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8228
  • EURO
    9,4308
  • ALTIN
    459.326
  • BIST100
    1328.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Güngören'de trafikteki araca silahlı saldırı: 1 yaralı
Güncel

Güngören'de trafikteki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

Güngören'de bir kişi ışıklarda durduğu esnada silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.

IHA03 Aralık 2020 Perşembe 15:49 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 15:49
ABONE OL

Olay, Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Haldun Taner Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Veli Eren, 34 UL 5947 plakalı aracıyla ışıklarda durdu. Bu esnada kimliği belirlenemeyen bir kişi, Eren’e ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağ omuz ve bacağından yaralanan Eren ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Ekipler, olayın olduğu noktayı güvenlik şeridine aldı. Kaza sonrası trafik kontrollü olarak sağlanırken, araçta maddi çaplı hasar meydana geldi. Yaralının durumu ciddiyetini korurken, ekipler olayı gerçekleştirip kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

“ÇOK PANİKLEDİK”

Neye uğradıklarını şaşırdıklarını ifade eden Remzi Işık, “İçerde oturuyorduk, bir sesler geldi dışarıya çıktığımızda bir şahısın arabanın içinde vurulduğunu gördük. Olayı gerçekleştiren kişi 3, 4 el ateş edip kaçtı” dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.