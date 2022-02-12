Güngören'de yangın çıkan tekstil imalathanesinde bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

AA 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:53 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:54

Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta boya ve kimyasal malzemeler kullanılarak dar dokuma malzemelerinin üretildiği iş yerindeki yangınla ilgili polis ekipleri çalışma yaptı.

Büyük hasarın oluştuğu 5 katlı binanın etrafı demir bariyerlerle çevrilirken, olay yeri inceleme ekipleri de içerideki incelemelerini sürdürdü.

Belediye ekipleri de yangın sırasında binanın önüne dökülen malzemeleri kaldırarak temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu binada bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Yangından korunmak için kendilerini kilitledikleri tuvalette dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren 4 yabancı uyruklu işçinin cenazeleri de Adli Tıp Kurumu morgunda bulunuyor.

- 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güngören'deki tekstil imalathanesine dün meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürülmüş, yüksekten atlayarak yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Ayakta tedavi edilen bir işçinin beyanı üzerine binada araştırma yapan ekipler, yangından korunmak için kendilerini tuvalete kilitleyen 4 yabancı uyruklu işçinin dumandan zehirlenerek öldüğünü tespit etmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 iş yeri yetkilisi gözaltına alınmıştı.