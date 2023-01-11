Günler ne zaman uzayacak? sorusunun cevabı, sabah erken saatlerde kalkıp işe veya okula gitmek için uyanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de gün ışığından daha fazla yararlanmak adına için kış saati uygulaması kaldırıldı. Ülkemizde kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, gündüzler kısalmaya geceler ise uzamaya başladı. Peki Günler ne zaman uzar, ne zaman kısalır? İşte günlerin uzayacağı tarih

GÜNLER NE ZAMAN UZAR, NE ZAMAN KISALIR?



Türkiye'de 2016'dan bu yana, enerji tasarrufu kapsamında kalıcı yaz saati uygulamasına geçiş yapıldı. Kış saati uygulaması kalktı ve artık saatler 1 saat geri alınmıyor.Gündönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Kış Gündönümünde Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece yaşanır.

GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK?



Yaz saati uygulaması herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak amacıyla, periyodik olarak, saatlerin belirli bir oranda değiştirilmesine denir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbahar aylarında ise bir saat geri alınır.

21 Aralık'tan itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.

Şubat ayında gün doğumu saat 08.00 dolaylarında gerçekleşirken, Mart 2023'te Gün doğumu saat 07:30'lara gelecek. Haziran ayına kadar günler uzamaya devam edecek.