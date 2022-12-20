Gündönümü tarihinin gelmesiyle birlikte günlerin ne zaman uzayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Türkiye'de en uzun gece 21 Aralık'ta yaşanır. Yılda iki kez gerçekleşen gündönümünde bulunulan yarımküreye göre gündüzler veya geceler, kısalmaya veya uzamaya başlar. Buna göre günler ne zaman uzuyor? Gündönümü ne zaman 2022? İşte konu hakkında merak edilenler

Gün dönümü, güneşin her iki yarımküreye de en büyük açı ile düşmesi demektir. Bu yılda iki kez olan bir durumdur ve yarımküreye göre gündüzün ya da gecenin uzamaya ya da kısalmaya başlaması anlamına gelir. Aralık ayında gerçekleşen kış gündönümü Aralık ayının 21'inden itibaren başlar.

GÜNDÖNÜMÜ NE ZAMAN 2022?

Gündönümlerinden biri olan 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.

GÜNLER NE ZAMAN UZUYOR?

Yılda iki kere yaşanan gündönümlerinden kış gündönümü Aralık ayının 21'inde gerçekleşecek. Türkiye'de en uzun gece bu tarihte yaşanır. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik gelmesi sonucunda geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.

Buna göre, 21 Aralık tarihinden sonra günler uzamaya, geceler kısalmaya başlayacak.

Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da, en uzun gece ise Sinop'ta yaşanır.

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Kış gündönümünde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır.

Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarıkürede en uzun gün, Kuzey yarıkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarıkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.

Kış gündönümünde şu olaylar yaşanır;

Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir.

Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır.

Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece yaşanır.

Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.