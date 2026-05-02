Günlerdir haber alınamıyordu... Genç öğretmen evinde ölü bulundu

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şehit Nuri Gül Sokak'taki apartmanın dairesinde meydana geldi. Abdullahamid Han İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan Fen Bilimleri öğretmeni Selma Kokoz'dan (46) bir süredir haber alamayan yakınları 112 ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdiklerinde acı manzara ile karşılaştılar. Sağlık ekipleri yatağında hareketsiz yatan Selma Kokoz'un hayatını kaybettiği tespit etti. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından öğretmenin cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.