  • Günlerdir haber alınamıyordu: Mersin'de 19 yaşındaki gençten acı haber
Günlerdir haber alınamıyordu: Mersin'de 19 yaşındaki gençten acı haber

Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan gencin ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 00:46
Oğlu Velican Temel'den 3 gün boyunca haber alamayan Emine Temel, 19 Mayıs'ta polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Ekipler, 19 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlattı.

Arama çalışmalarında Bahçederesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda inceleme yapan ekipler, Temel'in cansız bedenine ulaştı.

Gencin cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Temel'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

