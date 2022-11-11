İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2022 Cumartesi / 18 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5571
  • EURO
    19,2438
  • ALTIN
    1054.17
  • BIST100
    4455.53
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Günlerdir aranıyordu! Denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Güncel

Günlerdir aranıyordu! Denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 6 Kasım'da denize girdikten sonra kaybolan Rusya vatandaşı Temmot Aliyev'in cansız bedenine ulaşıldı.

AA11 Kasım 2022 Cuma 23:32 - Güncelleme:
Günlerdir aranıyordu! Denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
ABONE OL

Doğu Karadeniz Caddesi Akkum mevkisinde kardeşi ve 2 arkadaşıyla denize girdikten bir süre sonra kaybolan Temmot Aliyev'in (23) cansız bedeni, kaybolduğu yerden 5 kilometre batıdaki Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi Karasu Limanı mevkisinde Sahil Güvenlik yaya devriye ekiplerince kıyıya vurmuş halde bulundu.

Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aliyev'in cenazesinin yakınlarına teslim edilerek ülkesine gönderileceği öğrenildi.

Arkadaşlarıyla 6 Kasım'da denize giren Rusya vatandaşı A.A. ve kardeşi Temmot Aliyev, bir süre sonra gözden kaybolmuş, arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saat sonra A.A'ya ulaşmıştı. Denizden çıkarılan A.A, ambulansla hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından aynı gün taburcu olmuştu. Kaybolan Temmot Aliyev'in bulunması için ise Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot, balıkçı tekneleri ve paramotorla havadan yapılan arama çalışmalarına, 4 dalgıç da destek vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.