  • Günlerdir aranıyordu… Fatih'te cansız bedeni dehşet halde bulundu
Güncel

Günlerdir aranıyordu… Fatih'te cansız bedeni dehşet halde bulundu

İstanbul Fatih'te bir süredir kayıp olan Sedat D.'nin cansız bedeni, inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin kuyusunda bulundu. Cesedin bir haftadan fazla süredir kuyuda olduğu belirlendi.

IHA27 Ağustos 2025 Çarşamba 22:05 - Güncelleme:
Günlerdir aranıyordu… Fatih'te cansız bedeni dehşet halde bulundu
ABONE OL

İstanbul Fatih'te bir süredir kayıp olduğu iddia edilen şahsın cansız bedeni inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin kuyusunda bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Fatih ilçesi Cibali Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir işletmeden çevreye kötü kokular yayılması üzerine mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inşaat malzemeleri ve kum satan işletmede bulunan kuyuda bir ceset buldu. Bulunan cansız bedenin bir süredir kayıp olan Sedat D.'ye ait olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bir haftadan fazla süredir kuyuda olduğunu belirledi. Kuyuda bulunan cesedin çıkarılması için olay yerine dalgıç ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

