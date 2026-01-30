İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2026 Cuma / 12 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5042
  • EURO
    51,8872
  • ALTIN
    7023.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Günlerdir aranıyordu... Kameralara yansıyan anlar gerçeği ortaya çıkardı
Güncel

Günlerdir aranıyordu... Kameralara yansıyan anlar gerçeği ortaya çıkardı

Günlerdir kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in, güvenlik kamerası görüntülerinde Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a yürüdüğü ve Beşiktaş Sahili'nde denize atladığı tespit edilirken, bölgede denizden arama çalışmaları başlatıldı.

IHA30 Ocak 2026 Cuma 11:12 - Güncelleme:
Günlerdir aranıyordu... Kameralara yansıyan anlar gerçeği ortaya çıkardı
ABONE OL

24 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İbişler'in 25 Ocak gecesi saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Sahili'nde denize atladığı görüntüler ortaya çıktı. İbişler'in Beşiktaş'a gelmeden önce Mecidiyeköy'de yürüdüğü anlara ait görüntüler de kameraya yansıdı.

Deniz İbişler'in kaybolmadan önce yürüdüğü rota tespit edildi. Polis, saatlerce güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek, İbişler'in son olarak Beşiktaş'a geldiğini belirledi. Görüntülerde Mecidiyeköy durağında inen İbişler'in daha sonra Aytekin Kotil Caddesi, Fulya Bayırı Sokak ve Ihlamur Dere Caddesi güzergahından Beşiktaş İskelesi istikametine doğru tek başına yürüdüğü görüldü.

DENİZDE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Deniz İbişler'in 25 Ocak gecesi Beşiktaş Sahili'nde denize atladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bu sabah Beşiktaş Sahili'nde Sahil Güvenlik ve deniz polisi arama çalışması başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.