Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! Acı haber geldi

Alınan bilgiye göre, Yörükler Mahallesi'nde yaşayan ve dün evden ayrılan S.A'nın (60) akşam eve dönmemesi üzerine kocası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine ekipler ile komşuları tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda S.A'nın cansız bedenine, eve yaklaşık 50 metre uzaklıktaki 3 metre derinliği bulunan su dolu kuyuda ulaşıldı.

Daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kadının cesedi, olayın adli tabip tarafından "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilmesi üzerine otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

