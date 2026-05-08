İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2026 Cuma / 22 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3408
  • EURO
    53,2411
  • ALTIN
    6829.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Günlerdir kayıptı: 70 yaşındaki adamdan acı haber
Güncel

Günlerdir kayıptı: 70 yaşındaki adamdan acı haber

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Ali Türkan'dan acı haber geldi. Günler süren arama çalışmalarının ardından Türkan'ın cansız bedeni bulundu.

IHA8 Mayıs 2026 Cuma 01:18 - Güncelleme:
Günlerdir kayıptı: 70 yaşındaki adamdan acı haber
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre olay, Elbistan ilçesine bağlı Kalealtı Mahallesi'nde meydana geldi. 70 yaşındaki Ali Türkan'ın kaybolmasının ardından yakınlarının başlattığı arama çalışmaları sonuçsuz kalınca durum güvenlik güçlerine bildirildi. İhbar üzerine Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), emniyet güçleri ve gönüllü ekipler katıldı. Dron ve iz takip köpekleriyle yapılan aramalar sonucunda Ali Türkan'ın cansız bedeni bulundu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

8 saniyelik şov pahalıya patladı: Polis cezada acımadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.