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Günlerdir kayıptı, ölü bulundu

Ankara'da 21 gündür kayıp olan alzheimer hastası Ali Ahmet Karabayram'ın (76), boş arazide cansız bedenine ulaşıldı.

DHA23 Eylül 2021 Perşembe 21:02 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 21:02
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Akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini ve bedeninin çürümeye başladığını belirledi. Polis tarafından yapılan araştırmada ölen kişinin, olay yeri yakınlarında bulunan ODTÜ Blokları'nda oturan Ali Ahmet Karabayram'a ait olduğu tespit edildi. Alzheimer hastası olan Karabayram'ın 2 Eylül'de evinden ayrıldığı ve geri dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunduğu anlaşıldı. Karabayram'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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