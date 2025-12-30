İSTANBUL 13°C / 2°C
Güncel

Günlerdir su verilmiyor! CHP'li belediye vatandaşı çeşmelere mahkum etti: Depremden sonra 11 şehir ayağa kalktı, biz batıyoruz

Edirne'de bir mahallenin sakinleri, su kesintileri nedeniyle belediyeyi protesto etti. CHP'li belediyeye tepki gösteren bir vatandaş, 'Depremden sonra 11 şehir ayağa kalktı, biz Edirne olarak batıyoruz. Edirne'de tarihi eserlerimiz olmasa kimse gelmez buraya. Biz o vaziyetteyiz, ziyan bir şekilde hayat sürüyoruz' dedi.

AA30 Aralık 2025 Salı 23:00 - Güncelleme:
Yıldırım Beyazıt Mahallesi sakinleri, mahalle meydanındaki çeşme önünde bir araya gelerek, semtlerindeki su kesintilerine çözüm bulunmasını istedi.

Protesto sırasında bazı vatandaşlar, yanlarında getirdikleri bidonlara çeşmeden su doldurdu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Türkmenler, gazetecilere, 10 gündür mahallede sularının olmadığını söyledi.

"SU PARASINI TAKIR TAKIR ÖDÜYORUZ AMA HİZMET YOK"

Su kesintilerinin hem günlük ihtiyaç hem de ısınmada büyük problemlere yol açtığını ileri süren Türkmenler, "Çocuklara içirmek için su bulamıyoruz. Evlerde donuyoruz. Su parasını takır takır ödüyoruz ama hizmet yok. Bebekler evlerde dondu. Bebekleri belediyeye götürüp, 'biz bakamıyoruz başkanım bu çocuklara sen bak' diyeceğiz." dedi.

Kamil Kelemer de amaçlarının seslerini duyurmak olduğunu sorunlarının çözülmesini beklediklerini ifade etti.

Adem Tekin ise belediyeye defalarca sorunu ilettiklerini ancak bir çözümün olmadığını belirtti.

"EDİRNE OLARAK BATIYORUZ"

Celal Selece, belediyenin altyapıda hizmetlerinin yetersiz olduğunu savundu.

Şehirdeki altyapı çalışmalarına iktidar partisi tarafından destek verilmesine rağmen belediyenin sorunları çözme noktasında yetersiz kaldığını iddia eden Selece, "Depremden sonra 11 şehir ayağa kalktı, biz Edirne olarak batıyoruz. Edirne'de tarihi eserlerimiz olmasa kimse gelmez buraya. Biz o vaziyetteyiz, ziyan bir şekilde hayat sürüyoruz." dedi.

