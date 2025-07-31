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Günlerdir toplanmayan çöpler alev aldı! CHP'li belediyenin ihmali korkuttu

İzmir'de CHP'li belediyenin günlerdir toplamadığı çöpler alev aldı. Mahallelinin büyük panik yaşadığı olayda, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

IHA31 Temmuz 2025 Perşembe 17:42 - Güncelleme:
Günlerdir toplanmayan çöpler alev aldı! CHP'li belediyenin ihmali korkuttu
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İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, günlerdir çöp konteynerlerinin yanında bulunan mobilya atıkları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden çevre sakinleri, park halindeki araçlarını bölgeden uzaklaştırarak muhtemel bir zararın önüne geçti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar olamadığı öğrenildi.

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