Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olan Diyarbakır'da, arpa ve buğday hasadının başlamasıyla hububat tarlalarında biçerdöverlerle yapılan samanlar birçok ildeki besicilere satılıyor.

Sabahın erken saatlerinde işe koyulan samancılar, aşırı sıcaklar altında tonlarca samanı presleyip Türkiye'nin birçok noktasındaki besicilere ulaştırıyor. Gün içerisinde 45 dereceye çıkan hava sıcaklığına rağmen çalışan işçiler günlük 70 ton saman preslerken, işveren ise 2 bin 500 TL'ye çalışacak eleman bulamıyor.

Presledikleri samanları hayvan yemi olarak Türkiye'nin birçok bölgesine gönderdiklerini söyleyen işveren Veysi Sevim, "Diyarbakır bölgesinde saman alım satım işini yapıyoruz. Burada samanları presleyip kamyon ve tırlara yüklüyoruz. Yaptığımız presli samanlar Türkiye'nin birçok noktasına hayvan yemi olarak gönderiliyor. Günde yaklaşık 70 ton saman presleyip şehir dışına gönderiyoruz. Bizim iş sezonu yaz ayı olduğu için çok zor oluyor. Hava sıcaklığı 45-50 dereceyi görüyor. Güneşin altında çalışırken toza da maruz kalıyoruz. Epey zorlanıyoruz. Bu yüzden de işçi bulamıyoruz. Günlük 2 bin 500 yevmiye vermemize rağmen bulamıyoruz" dedi.

İşleri bitene kadar arazide 7/24 kaldıklarını ifade eden Sevim, "Bizim işimiz haziranın başında başlayıp, kasım ayının ortalarına kadar da çalışıyoruz. Tabi kasımdan sonra da çalışıyoruz. Ama yaz aylarındaki yoğunluk gibi değil. 2-3 günde bir çalışıyoruz. Dediğim gibi haziran-kasım ayları arasında yoğunluğumuz oluşuyor. Bir tıra ortalama 25 ton civarında saman yüklüyoruz. Kamyonlara da 17 ton diye değişiyor. Biz şu anda 5 kişi çalışıyoruz. Biz burada 24 saat arazide kalıyoruz. Banyo, yeme, içme uyuma gibi temel ihtiyaçlarımızı hepsini arazide karşılıyoruz" diye konuştu.