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Güncel

Günlük ev rezaleti Sapanca'dan sonra Denizli'de! Prizlere gizli kamera yerleştirmiş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde günlük kiralanan evde kalanların görüntülerini gizlice kaydettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 15:26 - Güncelleme:
Günlük ev rezaleti Sapanca'dan sonra Denizli'de! Prizlere gizli kamera yerleştirmiş
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki apartta kalan M.A'nın üçlü prize gizli kamera yerleştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce gözaltına alınan işletme sahibi M.F. (48), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı M.F, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Evde yapılan aramada üçlü prize yerleştirilmiş, "casus kamera" olarak adlandırılan gizli kamera düzeneği ele geçirildi.

Öte yandan çok sayıda kişinin uygunsuz görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı.

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