8 Eylül 2021 Çarşamba 21:21 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 21:36

Bakan Koca konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23.914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkân tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz." ifadelerini kullandı.



İşte 8 Eylül 2021 koronavirüs tablosu: