Günlük koronavirüs rakamları açıklandı

13 Eylül 2021 Pazartesi 19:18 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 19:35

Bakan Koca konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

İşte 13 Eylül 2021 koronavirüs tablosu:

Son 24 saatte yapılan 319 bin 110 testte 24 bin 613 vaka tespit edildi. 231 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 52 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 319 bin 110 testte 24 bin 613 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 231 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 52 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 83,42, 2'nci doz ortalaması yüzde 65,47 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 51 milyon 780 bin 811, 2'nci dozda 40 milyon 635 bin 924 ve 3'üncü dozda 9 milyon 496 bin 164 olmak üzere toplam 102 milyon 431 bin 607 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Kilis, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Elazığ, Bayburt, Siirt, Muş, Bingöl, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gümüşhane oldu.

'AŞI ARTTIKÇA TOPLUM BAĞIŞIKLIĞINA YAKLAŞACAĞIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40 milyon 635 bin 924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı" dedi.