Günün en hoş sürprizi FETÖ’den mahkum
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun asker arkadaşı Ezurum’un eski Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran’ın FETÖ üyeliğinden hapis cezası almıştı.
İmamoğlu, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen Başaran’la karşılaşmasını sosyal medyadan ‘Günün en hoş sürprizi’ olarak duyurdu.
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