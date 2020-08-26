Güpegündüz çekiçle soygun girişimi

AA 26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:41 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:41

Alınan bilgiye göre, Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde Halit Aslan'a ait kuyumcu dükkanına maskeli 2 şüpheli geldi.

Şüpheliler, kuyumcunun vitrin camını çekiçle kırarak altınları çalmaya çalıştı.

Kuyumcu Aslan'ın tabancasını çıkarması üzerine şüpheliler kaçtı.

İş yeri sahibinin oğlu Habip Aslan, gazetecilere, şüphelilerin çekiçle cama birkaç kez vurduklarını ancak tam kıramadıklarını söyledi.

Olay sırasında iş yerinin arka bölümünde kahvaltı yaptıklarını belirten Aslan, "Sesi duyup dışarıya baktığımızda onlarla karşı karşıya geldik. Kapıyı açıp yakalamaya çalıştık ama o anda kapı açılmadı. Babam tabancasını çekmişti ama onları vurmak istemedi. Daha sonra bizden korkup kaçtılar." dedi.

Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelilerin soygun girişimi, kuyumcunun güvenlik kamerasına da yansıdı.