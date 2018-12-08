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Güpegündüz onlarca kişinin gözü önünde gasp

Sultangazi'de ATM'den para çeken bir kişiyi güpegündüz, herkesin gözü önünde gasp eden 3 kişi yakalandı.

  • DHA
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Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi.  Muhammed K., ATM'den para çektikten sonra yürümeye başladı. Bu sırada Mervan A. ve Murat Ş., Muhammed K.'nın önünü kesti. Gaspçılar, Muhammed K.'dan yanındaki parayı istedi. Muhammed K., parasının olmadığını söylemesi üzerine gaspçılardan ikisi, Muhammed K.'yı önce dövdü, sonra üzerindeki parayı alarak olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
 
KİMSE YARDIM ETMEDİ
 
Muhammed K.'nın önce dövüldüğü, daha sonra gasp edildiği anları caddeden geçen herkes film izler gibi izledi, yaşananlara aldırış etmeden yollarına devam ettiler. Gasp anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken çevredekilerin olaya sessiz kaldığı dikkatlerden kaçmadı.
 
ÜÇ KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI
 
Gaspa uğrayan Muhammed K.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gaspçıları  yakalamak için harekete geçti. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, gaspçıların kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Gaspçılar olaydan bir gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen Mervan A., (23) ile Murat Ş.,(21) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Hakan Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR
 
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mervan A. ve Murat Ş.'nin terör örgütüne üye olmaktan adam öldürmeye teşebbüse kadar çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Mervan A.'nın terör örgütü PKK'nın mahalli yapılanmasında aktif faaliyet gösterdiği, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 5 adet kaydının yanı sıra, 13'ü evden hırsızlık, tehdit, adam öldürmeye teşebbüs olmak üzere toplam 17 suç kaydı bulunduğu belirtildi.  Terör örgütü PKK/DGH yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve terör örgütü PKK'ya üye olmaktan 4 adet kaydı bulunan Murat Ş.'nin ise yağma, adam yaralama, adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından 7 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. 

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