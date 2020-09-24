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Güpegündüz park halindeki motoru çaldılar

Bursa'da güpegündüz park halindeki motor çalındı. Hırsızlardan biri nöbet tuttu, diğeri motoru çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Ekipler görüntülerden eşkalini belirlediği iki şüpheliyi arama çalışması başlattı.

IHA24 Eylül 2020 Perşembe 09:27 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 09:27
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Olay, geçen hafta merkez Gençosman semtinde meydana geldi. Motosikletini yol kenarına park edip işlemlerini halletmek için postaneye giren bir vatandaş, çıktığında motorunu yerinde bulamadı. Motosikletinin çalındığını fark eden adam polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden eşkalini belirlediği iki şüpheliyi arama çalışması başlattı.

Bir işyerinin güvenlik kamarasına yansıyan görüntülerde ise, vatandaşların yoğun olduğu bölgede bir kişi kaldırımda nöbet tutarken, başka bir kişi yol kenarında park halinde bulunan motoru sürükleyerek götürmeye başladı. Nöbet tutan şahıs, daha sonra koşarak arkadaşına yardıma gitti.

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