Gurbetçi ailenin evlat feryadı

Önder çifti, Alman Gençlik Dairesi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle ellerinden alınan ve bugün 2 yaşında olan çocuklarını alabilmek için mücadele veriyor. Baba Kenan Önder, iki yıl önce yatağın üzerinde oynayan 3 yaşındaki oğullarının yanlışlıkla 28 günlük olan Armağan isimli bebeklerinin üzerine düştüğünü ve tüm sorunların bundan sonra başladığını söyleyerek, “Bebeğimiz 29 Mart 2018’de doğdu ve bu olaydan sonra evde baygınlık geçirdi. Ambulans çağırıp hastaneye gittik. Bebeğin kemiklerinde kırık olduğunu söylediler ve her gün yeni kırıklar görüldüğünü iddia ettiler ve bu nedenle bebeği elimizden aldılar. Daha sonra diğer iki çocuğumuzu da bizden aldılar. 7 hafta sonra darp filan olmadığını söyleyerek iki çocuğumuzu geri verdiler ama bebeği geri vermediler” dedi.Kendilerine yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen Önder, “Bana olayın nasıl olduğunu sordular, anlattım. Bunu bizim yaptığımıza dair, üzerimize suç attılar” dedi.

DİNİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Anne Önder ise “Ben Türkiye’den yardım istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan’a buradan yalvarıyorum. İki yıl bir ay oldu, çocuğum bana gelmedi. Dinini değiştirdiler. İki çocuğum kardeşlerini dışarıda görse tanımayacak. Benim yavrum orada aç kalıyor, darbe görüyor, serçe tırnağı çıkmış halde geldi, hep morluklar içerisinde geliyordu, en son gördüğümde de gözünün altında kocaman biz çizik vardı. Gözü enfeksiyon kaptı dediler ama ben inanmıyorum. Çocuğumun orada darbe aldığını düşünüyorum” iddiasında bulundu.