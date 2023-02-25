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Gurbetçiler deprem mağdurları için dua etti

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen bir etkinlikte buluşan Türk ve Almanlar, Türkiye'deki deprem mağdurları için dua etti.

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 20:55 - Güncelleme:
Gurbetçiler deprem mağdurları için dua etti
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Şehir merkezindeki Eberplatz'da düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra farklı din ve inançlardan temsilciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra depremde yaşamını yitirenler için sela okundu, yaraların kolayca sarılabilmesi için dualar edildi.

Organizasyonun öncülerinden İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı Köln Bölge Başkanı Ali Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "asrın felaketi" olarak tabir edilen bu olayı Alman kamuoyunda daha fazla duyurmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Dernek ve sivil toplum kuruluşları olarak düzenledikleri yardım etkinlikleriyle depremzedelerin yanında olduklarını ifade eden Bozkurt, etkinliğe destek veren her kesimden insana teşekkür etti.

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