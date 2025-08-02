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Gurbetçiler dönüş yolunda: 11 ay boyunca Türkiye'ye gelmeyi bekliyoruz

Yıllık izinlerini geçirmek üzere memleketlerine gelen gurbetçiler sevinçle geldikleri Türkiye'den buruk ayrılıyor. Tatilini Sivas'ta geçiren Mehmet Göktürk de dönüş yolculuğunun buruk geçtiğini anlatarak, 'Ailemizi geride bırakmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Gurbette olmak çok zor. 11 ay boyunca Türkiye'ye gelmeyi ve sevdiklerimizle buluşmayı bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 09:44 - Güncelleme:
Gurbetçiler dönüş yolunda: 11 ay boyunca Türkiye'ye gelmeyi bekliyoruz
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Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculuğu devam ediyor.

Gurbetçilerden kara yolunu tercih edenler, en çok Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanıyor. Sınır kapısında gümrük işlemlerini gerçekleştiren gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den buruk ayrılıyor.

Ailesiyle Almanya'ya dönen Yüksel İstemi, gazetecilere, memleketten ayrılmanın zor olduğunu söyleyerek, "Türkiye'ye veda ediyoruz, biraz hüzünlü oluyor ama yapacak bir şeyimiz yok. İşimiz orada. Gurbette yaşamak çok zor. 28 yıldır yurt dışındayım. Özlem ve hasret oluyor." dedi.

Memleketi Ordu'da tatilini geçirdikten sonra Almanya'ya dönmek için sınır kapısına gelen Oktay Genç ise gurbet yolunun her zaman yoğun duygularla geçtiğini belirtti.

Tatil boyunca Türkiye'de olmanın huzurunu yaşadığını dile getiren Genç, "Gurbette yaşamak her türlü zor. Türkiye bizim ana vatanımız. Aylarca çalışıp geride vatan sevgisini, ailemizi ve sevdiklerimizi bıraktık. Acı bir hüzün yaşıyoruz." diye konuştu.

Tatilini Sivas'ta geçiren Mehmet Göktürk de dönüş yolculuğunun buruk geçtiğini anlatarak, "Ailemizi geride bırakmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Gurbette olmak çok zor. 11 ay boyunca Türkiye'ye gelmeyi ve sevdiklerimizle buluşmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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