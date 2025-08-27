İSTANBUL 28°C / 21°C
Gurbetçiler dönüş yolunda: ''Toprağımızın kokusunu almak için geliyoruz''

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüş yolculuğu devam ediyor.

AA27 Ağustos 2025 Çarşamba 12:09 - Güncelleme:
Gurbetçiler dönüş yolunda: ''Toprağımızın kokusunu almak için geliyoruz''
Tatil yolculuğunda kara yolunu tercih eden gurbetçiler, dönüşte Edirne'deki sınır kapılarında çıkış için sıraya giriyor, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaşadıkları ülkelere doğru yola çıkıyor.

Gurbetçiler sevinçle geldikleri Türkiye'den hüzünle ayrılıyor.

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan Faris Tuz, gazetecilere, güzel bir tatilin ardından dönüş yolculuğunun başladığını söyledi.

Avusturya'ya kadar uzun bir yolunun olduğunu belirten Tuz, "Gurbette yaşamaya alıştık ama her tatil dönüşü bizim için çok zor oluyor. Sınır kapısında Türk bayrağı karşımızda. Onu görünce biraz duygulanıyoruz ama yapacak bir şey yok." dedi.

Tuz, dönüşe geçen gurbetçilerin yollarda dikkatli olmaları tavsiyesinde de bulunarak sorunsuz bir yolculuk diledi.

Almanya'ya dönen Aysel Çekiç ise dönüş yolunun buruk geçtiğini ifade etti.

Türkiye'ye her yıl büyük bir heyecanla geldiğini anlatan Çekiç, şunları kaydetti:

"En büyük dileğimiz Türkiye'nin hep var olması ve dimdik ayakta durması. Almanya'da 40 yıldır gurbette yaşıyorum. Her zaman Türkiye hasretiyle yanıyoruz. Türkiye'ye gelmek için dört gözle bekliyoruz. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Türkiye için canımız feda. Vatan demek ana demek. Biz Türkiye'ye hasret gidermek için, toprağımızın kokusunu almak için geliyoruz."

Almanya'ya dönen Gökhan Özgür de tatilde ailesiyle hasret giderdiğini belirterek, "Gelirken heyecan oluyor dönüşte üzülüyoruz. 37 yıldır yurt dışında yaşıyorum. İnsan doğduğu yeri özlüyor. Karışık duygular yaşıyoruz." diye konuştu.

