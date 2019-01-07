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Gurbetçilere haciz oyunu

Sahte kimlikle usulsüz tebligat yapan suç örgütü, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’deki hesaplarını haczetti. Çete, bu yöntemle 2 milyon TL’lik vurgun yaptı. 

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Yurt dışında yaşayan ve Türkiye’deki banka hesaplarında yüklü miktarda parası bulunan gurbetçilerden 2 milyon TL’lik vurgun yapan çete, Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir ve Gaziantep’te yapılan operasyonla çökertildi. Diyarbakır polisi, yurt genelinde nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilerin tespit edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. 

SAHTE KİMLİKLE HACİZ 

Bu çerçevede, özellikle yurt dışında yaşayıp Türkiye’deki banka hesaplarında yüklü miktarda lira ve döviz cinsinde parası bulunan ve uzun zaman hesabında işlem olmayan vatandaşların suç örgütü tarafından tespit edilerek hedef alındığı belirlendi. 

Suç örgütünün kamu kurum ve kuruluşları ile çalışanlarının aracı kılınmasıyla örgüt üyeleri adına alacaklıymış gibi gösteren senetlerin düzenlediklerini anlaşıldı. Sonrasında hiçbir şeyden haberi olmayan ve yurt dışında bulunup borçlu olarak gösterilen mağdurlar hakkında ülke içinde bulunuyormuş gibi sahte kimlik ile usulsüz tebligat yaptıkları tespit edildi. Çetenin, icra dairelerinden mağdur şahısların hesaplarındaki paraları ‘haciz’ koydurarak kendi hesaplarına aktardıkları, adli takibe takılmamak için birçok farklı ilde aynı yöntemi uygulandıkları ortaya çıkarıldı. 

Suç örgütü, hedefine aldığı 9 vatandaşın hesabında bulunan 5 milyon liranın 2 milyonunu bu yöntemle aldı. Polis, banka hesaplarında kalan 3 milyon liranın çekilmesini engelledi. Bu operasyon öncesi polisin yakaladığı 1 şüpheliyi tutuklandı, diğerinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Ardından 3 Ekim’de Diyarbakır merkezli İzmir, İstanbul ve Gaziantep’te yapılan  eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. 

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