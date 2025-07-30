Gurbetçilerin yurda gelişi devam ediyor: Birlik olursak dünyaya ferman okuruz

Almanya'nın Mainburg kentinde bir otomotiv firmasında çalışan Musa Çelikkılıç, ailesiyle birlikte tatilini memleketi Uşak'ta geçirmek için Türkiye'ye geldi. Sınır kapısından ülkeye giriş yapan Çelikkılıç, vatana olan özlemini dile getirerek, yıllardır yurt dışında yaşamalarına rağmen çocuklarının Avrupa'da ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğünü ifade etti. Çelikkılıç, Avrupa'daki eğitim sisteminde göçmen çocukların ayrımcılıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Daha çocuk yuvasından itibaren geleceğimiz planlanıyor. İşçi çocuğu işçi kalsın, bize çalışsın isteniyor. Onların çocuklarına özel ilgi var. Doktor, öğretmen, mühendis olmaları için yönlendiriliyorlar. Bizim çocuklarımız ise arka planda tutuluyor" dedi.

"MEMLEKETİN TOPRAĞINA BASTIK MI İÇİMİZ CIZ EDİYOR"

Türkiye'ye duyduğu sevgi ve özlemi dile getiren Çelikkılıç, "Buraya adım atınca tüylerimiz diken diken oluyor. Toprağa bastık mı içimiz cız ediyor. Bayrağımızın, ezanımızın, bu milletin kıymetini bilin. Türkiye, İslam aleminin son kalesidir. Birlik olursak dünyaya ferman okuruz" diye konuştu.

"GURBETÇİ SEZONLUK MÜŞTERİ DEĞİL"

Fiyat artışlarından da dert yanan Çelikkılıç, "Gurbetçi geldi diye fiyatlar uçmasın. Balık sezonu gibi gurbetçi sezonu açılıyor. Bunun helali haramı var. Esnafımız güler yüzlü olsun, insan gibi davransın" ifadelerine yer verdi.

"PARA KOLAY KAZANILMIYOR, BİZ ORADA 11 AY BİR AY TATİL İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Avrupa'daki yaşam şartlarının sanıldığı gibi kolay olmadığını belirten Çelikkılıç, "Orada para sokakta süpürülmüyor. Bir işe girebilmek için yıllarca uğraşıyoruz. 11 ay boyunca üç vardiya çalışıyoruz, gece gündüz demiyoruz. Bir ay tatil yapabilelim diye tasarruf ediyoruz. Burada herkesin her hafta sonu tatili var, orada öyle bir şey yok" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ KÜLTÜRÜNÜ UNUTMASIN DİYE TÜRKİYE'YE GETİRİYORUZ"

Gurbetçi Musa Çelikkılıç, çocuklarını Türk kültüründen koparmamak için her yıl Türkiye'ye geldiklerini de söyleyerek, "Akrabalarımızla bağımız kopmasın, çocuklarımız bu toprakları unutmadan büyüsün istiyoruz. Vatan sevgisi kolay kazanılmıyor" ifadelerini kullandı.