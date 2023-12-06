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Gurbetçiye kardeş tuzağı! Vekalet verdi, 80 milyonluk serveti gitti

Almanya'da yıllarca çalışıp biriktirdiği paralarlar Türkiye'de milyon TL'lik mal varlığı edinen 75 yaşındaki Neriman Gölbaşı, kardeşine verdiği vekaletle hayatı kabusa döndü.

Sabah6 Aralık 2023 Çarşamba 10:12 - Güncelleme:
Gurbetçiye kardeş tuzağı! Vekalet verdi, 80 milyonluk serveti gitti
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Almanya'da yaşayan iki çocuk annesi Neriman Gölbaşı (75), eşi Hasan Gölbaşı ile birlikte yıllarca çalışıp biriktirdiği paralarla Çeşme Ilıca'dan 300 metrekare lüks bir dubleks villa satın aldı. Balçova'da da altında bir dükkanı olan 4 katlı apartmanı bulunan Neriman Gölbaşı, 7 yıl önce Türkiye'ye geldiğinde, mühendis olan en küçük kardeşi Mehmet H.'den (60), villa ve apartmanın elektrik, su faturaları ile vergilerini yatırmasını istedi.

İddiaya göre, bunlar için vekaletname gerektiğini söyleyen kardeşi, Gölbaşı'nı notere götürüp, genel vekaletname aldı. Ablası Almanya'ya döndükten sonra da lüks villayı satıp, apartmanı ipotek göstererek bankadan 800 bin lira kredi çekti. Borcu ödemeyince de banka apartmanı haciz yöntemiyle sattı.

TÜM BİRİKİMİM GİTTİ

Durumu öğrenince büyük bir şok yaşayan Neriman Gölbaşı, soluğu adliyede aldı. Kardeşine tazminat davası açan Neriman Gölbaşı'nın hukuk mücadelesi 7 yıldır sürüyor. Sabah Gazetesi'ne konuşan Gölbaşı, "Uzun yıllardır Almanya'da yaşadığım için Türkiye'deki işleyişi bilmiyorum. Faturalarımı ve vergilerimi ödeyeceğini düşünerek kardeşimin hazırlattığı vekaletnameyi imzaladım.

Meğer bunlar için vekaletnameye gerek yokmuş. Kardeşim olduğu için güvenip hiç düşünmeden imza attım. Ancak o bütün mal varlığımızı sattı. Villanın bugünkü değeri 60 milyon, apartmanın bu günkü değeri de 20 milyon TL. Eşimle yaptığımız tüm birikimim gitti. Hayatımız mahvoldu. Oğlum Yakup Gölbaşı sıkıntıdan kalp krizi geçirdi. Eşim Hasan Gölbaşı hastanelik oldu. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

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