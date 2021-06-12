Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 30 kilo 468 gram afyon sakızı yakalandı

AA 12 Haziran 2021 Cumartesi 14:44 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 14:44

İran'dan İtalya'ya yük taşımacılığı yapan İran uyruklu A.M. idaresindeki tır ve dorsesi, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan gümrük ve pasaport işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında x-ray taramasından geçirildi.

Taramada, tırın arka lastiklerindeki çamurluk kısımlarında şüpheli yoğunluğun fark edilmesi üzerine araç hangara çekildi.

Narkotik dedektör köpeğinin çamurluklara tepki vermesi üzerine Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince söz konusu bölgede arama yapıldı.

Ekipler, çamurluk kısımlarına özel düzenekle hazırlanmış zula yerlerinde 24 pakette 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü A.M, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

